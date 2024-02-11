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Карл III поблагодарил за поддержку на фоне заявлений об обнаружении у него рака

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Король Великобритании Карл III поблагодарил за поддержку и добрые пожелания, которые он получил в связи с выявленным у него раком.

«Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни. Все, кто страдает от рака, знают, что такие добрые мысли — самое большое утешение», — говорится в заявлении монарха на сайте Букингемского дворца.

О том, что у короля рак, стало известно 5 февраля 2024 года.

Ранее премьер Британии Риши Сунак заявил о шоке из-за рака у Карла III.

Также стало известно, что принц Уильям может взять на себя ряд публичных обязанностей Карла III.

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