У короля Британии Карла III выявлен рак
- Gettyimages.ru
Как сообщили в Лондоне, новый диагноз королю был поставлен в процессе лечения простаты.
«Во время этого (медицинского. — RT) вмешательства была отмечена отдельная проблема, вызывающая беспокойство, и впоследствии диагностирована как форма рака», — цитирует Букингемский дворец Sky News.
Карл III решил поделиться информацией о диагнозе, чтобы предотвратить спекуляции, отмечает телеканал.
26 января 75-летний король Великобритании был доставлен в лондонскую больницу для лечения простаты.