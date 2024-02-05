У короля Британии Карла III выявлен рак

У короля Великобритании Карла III выявили рак, врачи рекомендовали ему отложить публичные обязанности, сообщает Букингемский дворец. Король уже начал курс лечения, отмечает пресс-служба дворца.

Как сообщили в Лондоне, новый диагноз королю был поставлен в процессе лечения простаты.

«Во время этого (медицинского. — RT) вмешательства была отмечена отдельная проблема, вызывающая беспокойство, и впоследствии диагностирована как форма рака», — цитирует Букингемский дворец Sky News.

Карл III решил поделиться информацией о диагнозе, чтобы предотвратить спекуляции, отмечает телеканал.

26 января 75-летний король Великобритании был доставлен в лондонскую больницу для лечения простаты.