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Sky News: принц Уильям может взять на себя ряд публичных обязанностей Карла III

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Принц Уильям может взять на себя некоторые публичные обязанности короля Великобритании Карла III, у которого диагностировали рак.
Sky News: принц Уильям может взять на себя ряд публичных обязанностей Карла III
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал Sky News.

«Высокопоставленные члены королевской семьи, включая наследника престола принца Уильяма, могут взять на себя дополнительные обязанности короля во время его лечения», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что обязанности монарха, связанные с общественной, а не конституционной деятельностью, останутся в ведении Карла III.

5 февраля стало известно, что у Карла III выявили рак, врачи рекомендовали ему отложить публичные обязанности.

Король уже начал курс лечения.

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