Sky News: принц Уильям может взять на себя ряд публичных обязанностей Карла III

Принц Уильям может взять на себя некоторые публичные обязанности короля Великобритании Карла III, у которого диагностировали рак.

Об этом информирует телеканал Sky News.

«Высокопоставленные члены королевской семьи, включая наследника престола принца Уильяма, могут взять на себя дополнительные обязанности короля во время его лечения», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что обязанности монарха, связанные с общественной, а не конституционной деятельностью, останутся в ведении Карла III.

5 февраля стало известно, что у Карла III выявили рак, врачи рекомендовали ему отложить публичные обязанности.

Король уже начал курс лечения.