Sky News: принц Уильям может взять на себя ряд публичных обязанностей Карла III
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Об этом информирует телеканал Sky News.
«Высокопоставленные члены королевской семьи, включая наследника престола принца Уильяма, могут взять на себя дополнительные обязанности короля во время его лечения», — говорится в публикации.
При этом отмечается, что обязанности монарха, связанные с общественной, а не конституционной деятельностью, останутся в ведении Карла III.
5 февраля стало известно, что у Карла III выявили рак, врачи рекомендовали ему отложить публичные обязанности.
Король уже начал курс лечения.