WSJ: Белый дом был в ярости из-за доклада прокурора о Байдене и его памяти

Президент США Джо Байден «пришёл в ярость» из-за отчёта специального прокурора Роберта Хёра, в котором глава Белого дома назван пожилым человеком с плохой памятью, такая же реакция последовала со стороны его администрации, пишет The Wall Street Journal.

«За кулисами сам Байден был в ярости», — отмечает издание. Другие демократы тоже отреагировали на доклад со смесью гнева и разочарования, утверждают журналисты.

По оценкам немецкого журнала Der Spiegel, Джо Байден начал казаться «более слабым и уязвимым», чем когда-либо прежде за время своего пребывания на посту. После публикации отчёта о расследовании небрежного обращения президента США с секретными правительственными документами Байден пытался опровергнуть представления о том, что он «старый и рассеянный», однако вместо этого он подтвердил данные опасения, говорится в статье.

«С моей памятью всё в порядке. Моя память… Посмотрите, чего я добился с того момента, как стал президентом», — сказал лидер США во время брифинга, однако буквально через несколько минут он допустил оговорку, перепутав президента Египта ас-Сиси с мексиканским лидером Лопесом Обрадором.

8 февраля портал Axios сообщил, что Джо Байден за одну неделю уже дважды рассказал о том, что «пообщался» с покойными политиками: Гельмутом Колем и Франсуа Миттераном.