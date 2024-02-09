Рамасвами: Мишель Обама может стать кандидатом на выборах в США вместо Байдена
- AP
- © Abbie Parr
Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X.
«Байден не будет кандидатом от демократов. Готовьтесь к Мишель Обаме», — отметил Рамасвами.
В интервью Fox News он также заявлял, что Байден не будет кандидатом от Демократической партии.
По его словам, выпуск доклада Минюстом США об обращении Байдена с документами и сам данный факт препятствует ему быть кандидатом.
Ранее Байден заявил, что является самым подготовленным человеком в США для поста президента.
Также он выразил возмущение в связи с заявлениями о проблемах с его памятью.
До этого президент США рассказал, что пообщался с умершим в 2017 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем и с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном.