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Рамасвами: Мишель Обама может стать кандидатом на выборах в США вместо Байдена

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Американский бизнесмен Вивек Рамасвами, ранее объявивший о выходе из президентской гонки, считает, что Джо Байден не сможет быть кандидатом на выборах от Демократической партии США на фоне завершения расследования по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.
Рамасвами: Мишель Обама может стать кандидатом на выборах в США вместо Байдена
  • AP
  • © Abbie Parr

Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X.

«Байден не будет кандидатом от демократов. Готовьтесь к Мишель Обаме», — отметил Рамасвами.

В интервью Fox News он также заявлял, что Байден не будет кандидатом от Демократической партии.

По его словам, выпуск доклада Минюстом США об обращении Байдена с документами и сам данный факт препятствует ему быть кандидатом.

Ранее Байден заявил, что является самым подготовленным человеком в США для поста президента.

Также он выразил возмущение в связи с заявлениями о проблемах с его памятью.

До этого президент США рассказал, что пообщался с умершим в 2017 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем и с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном.

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