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Байден назвал себя самым квалифицированным в США для поста президента

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Американский лидер Джо Байден заявил, что является самым подготовленным человеком в США для поста президента.

Об этом он сообщил во время своего выступления в Белом доме.

Отмечается, что американскому лидеру одним из журналистов был задан вопрос, почему именно он должен быть кандидатом от демократов на высший государственный пост в США.

«Поскольку я самый квалифицированный человек в этой стране, чтобы быть президентом и закончить работу, которую я начал», — ответил Байден.

Также он выразил возмущение в связи с заявлениями о проблемах с его памятью.

Ранее Байден рассказал, что пообщался с умершим в 2017 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем и с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном.

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