Госдеп: США передадут Киеву полученную от Эквадора военную технику России
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Таким образом американский дипломат ответил на вопрос о ситуации вокруг передачи техники.
«Это соглашение о передаче [военного] оборудования украинскому правительству», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он отметил, что правительство латиноамериканской стороны пока что рассматривает вопрос о передаче техники и обсуждает данный шаг.
10 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что его страна передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму $200 млн. Посольство России после этого заявило, что такое решение будет недружественным шагом со стороны Эквадора.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подчеркнули, что передача военной техники третьей стороне может негативно сказаться на российско-эквадорских отношениях.