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Госдеп: США передадут Киеву полученную от Эквадора военную технику России

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Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан в интервью эквадорскому телеканалу Teleamazonas заявил, что американская сторона передаст украинским властям военную технику российского производства, которую Эквадор предоставит американцам в обмен на новое оборудование.
Госдеп: США передадут Киеву полученную от Эквадора военную технику России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Таким образом американский дипломат ответил на вопрос о ситуации вокруг передачи техники.

«Это соглашение о передаче [военного] оборудования украинскому правительству», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что правительство латиноамериканской стороны пока что рассматривает вопрос о передаче техники и обсуждает данный шаг.

10 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что его страна передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму $200 млн. Посольство России после этого заявило, что такое решение будет недружественным шагом со стороны Эквадора.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подчеркнули, что передача военной техники третьей стороне может негативно сказаться на российско-эквадорских отношениях.

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