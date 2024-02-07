Захарова: решение Эквадора передать США российскую технику чревато последствиями

Решение Эквадора передать американцам военную технику российского производства нарушило обязательства, которые Кито взял на себя, напомнила представитель МИД России Мария Захарова, этот шаг может привести к последствиям в отношениях двух стран, предупредила она.

«В случае передачи военного имущества российского производства третьей стороне Эквадор нарушит свои международные обязательства, а это может привести к отрицательным последствиям для нашего дальнейшего двустороннего взаимодействия», — сказала дипломат на брифинге.

Какие конкретно будут приняты меры — это епархия российских ведомств, которые занимаются военно-техническим сотрудничеством, добавила представитель МИД.

10 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что его страна передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму $200 млн. Посольство России после этого заявило, что такое решение будет недружественным шагом со стороны Эквадора. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подчеркнули, что передача военной техники третьей стороне может негативно сказаться на российско-эквадорских отношениях.