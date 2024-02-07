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Захарова: решение Эквадора передать США российскую технику чревато последствиями

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Решение Эквадора передать американцам военную технику российского производства нарушило обязательства, которые Кито взял на себя, напомнила представитель МИД России Мария Захарова, этот шаг может привести к последствиям в отношениях двух стран, предупредила она.
Захарова: решение Эквадора передать США российскую технику чревато последствиями
  • РИА Новости

«В случае передачи военного имущества российского производства третьей стороне Эквадор нарушит свои международные обязательства, а это может привести к отрицательным последствиям для нашего дальнейшего двустороннего взаимодействия», — сказала дипломат на брифинге.

Какие конкретно будут приняты меры — это епархия российских ведомств, которые занимаются военно-техническим сотрудничеством, добавила представитель МИД.

10 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что его страна передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму $200 млн. Посольство России после этого заявило, что такое решение будет недружественным шагом со стороны Эквадора. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подчеркнули, что передача военной техники третьей стороне может негативно сказаться на российско-эквадорских отношениях.

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