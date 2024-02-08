СБ: Европа ответит за потерю энергоносителей из России после взрыва «Севпотоков»
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- © The Swedish Coast Guard/XinHua
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, подрыв газопроводов, приведший к потере российских энергоносителей, десятилетиями стабильно питавших экономику Европы, является одним из эпизодов в череде преступных умыслов Запада.
«Нет сомнений, что европейской политической власти придётся ответить за содеянное, и прежде всего перед своим народом», — подчеркнул Коков.
Ранее сообщалось, что Швеция прекратила расследование по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение Швеции прекратить расследование дела о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» связано с процессом вступления в НАТО.