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СБ: Европа ответит за потерю энергоносителей из России после взрыва «Севпотоков»

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Европейским лидерам придётся ответить перед своими народами за потерю российских энергоносителей после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил заместитель секретаря Совбеза России Юрий Коков.
СБ: Европа ответит за потерю энергоносителей из России после взрыва «Севпотоков»
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, подрыв газопроводов, приведший к потере российских энергоносителей, десятилетиями стабильно питавших экономику Европы, является одним из эпизодов в череде преступных умыслов Запада.

«Нет сомнений, что европейской политической власти придётся ответить за содеянное, и прежде всего перед своим народом», — подчеркнул Коков.

Ранее сообщалось, что Швеция прекратила расследование по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение Швеции прекратить расследование дела о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» связано с процессом вступления в НАТО.

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