СБ: Европа ответит за потерю энергоносителей из России после взрыва «Севпотоков»

Европейским лидерам придётся ответить перед своими народами за потерю российских энергоносителей после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил заместитель секретаря Совбеза России Юрий Коков.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, подрыв газопроводов, приведший к потере российских энергоносителей, десятилетиями стабильно питавших экономику Европы, является одним из эпизодов в череде преступных умыслов Запада.

«Нет сомнений, что европейской политической власти придётся ответить за содеянное, и прежде всего перед своим народом», — подчеркнул Коков.

Ранее сообщалось, что Швеция прекратила расследование по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение Швеции прекратить расследование дела о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» связано с процессом вступления в НАТО.