RT в Telegram
Подпишись

Замглавы МИД: Запад ввёл против России до 17 тысяч санкций

Короткая ссылка
Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что против России западные страны ввели до 17 тыс. санкций.
Замглавы МИД: Запад ввёл против России до 17 тысяч санкций
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

По его словам, в настоящий момент в мире сложилось «очень турбулентное» время. Страны НАТО осознанно развернули против России гибридную войну в целом ряде измерений, особенно в экономической сфере.

«Против нашей страны введено примерно 16—17 тыс. санкций. Сейчас грозят 13-м пакетом каким-то драконовским», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что против российской стороны ведутся боевые действия «в информационной среде, психологической и путём военного давления, где Украина служит таким театром для горячих военных действий».

Грушко выразил мнение, что западные страны уже понимают, что украинский проект, как он задумывался, близок к своему окончательному краху, однако гибридная война против России нуждается в постоянном притоке топлива.

Ранее в центре финансовой аналитики Сбера подготовили исследование, в котором говорится об «обратных эффектах» антироссийских санкций и о недальновидности тех, кто вводил ограничения против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить