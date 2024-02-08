Замглавы МИД Панкин: Россия не видит признаков раскола в СНГ

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил в интервью РИА Новости, что Москва не видит признаков раскола в СНГ.

Такое мнение он выразил, отвечая на вопрос, может ли Армения последовать примеру Молдавии и задуматься о выходе из СНГ.

«Мы не видим признаков какого-то раскола в организации», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку, взаимодействие в рамках СНГ продолжает развиваться по всем направлениям.

Ранее Панкин заявил, что отказ от членства в ЕАЭС невыгоден для Армении.

Также официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия и Армения остаются союзниками.

Ранее стало известно, что Украина вышла из соглашения СНГ о стандартизации, метрологии и сертификации.