Замглавы МИД Панкин: Россия не видит признаков раскола в СНГ
Такое мнение он выразил, отвечая на вопрос, может ли Армения последовать примеру Молдавии и задуматься о выходе из СНГ.
«Мы не видим признаков какого-то раскола в организации», — сказал дипломат.
При этом он отметил, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку, взаимодействие в рамках СНГ продолжает развиваться по всем направлениям.
Ранее Панкин заявил, что отказ от членства в ЕАЭС невыгоден для Армении.
Также официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия и Армения остаются союзниками.
Ранее стало известно, что Украина вышла из соглашения СНГ о стандартизации, метрологии и сертификации.