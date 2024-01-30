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Украина вышла из соглашения СНГ о стандартизации, метрологии и сертификации

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Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения СНГ о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации.
Украина вышла из соглашения СНГ о стандартизации, метрологии и сертификации
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Осуществлён выход Украины из соглашения о сотрудничестве по обеспечению единства измерений в вооружённых силах государств — участников соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации», — написал Мельничук в Telegram-канале.

Он добавил, что документ был подписан 3 ноября 1995 года в Москве.

5 января сообщалось, что Киев принял решение о выходе страны из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны.

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