Украина вышла из соглашения СНГ о стандартизации, метрологии и сертификации

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения СНГ о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации.

«Осуществлён выход Украины из соглашения о сотрудничестве по обеспечению единства измерений в вооружённых силах государств — участников соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации», — написал Мельничук в Telegram-канале.

Он добавил, что документ был подписан 3 ноября 1995 года в Москве.

5 января сообщалось, что Киев принял решение о выходе страны из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны.