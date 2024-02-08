МИД России: отказ от членства в ЕЭАС невыгоден для Армении
По его словам, это противоречит её интересам.
«С экономической точки зрения, Еревану членство в союзе, безусловно, выгодно, и отказ от него, на наш взгляд, противоречил бы интересам страны», — сказал дипломат.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона никогда не инициировала никакого охлаждения отношений с Арменией.
Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает настрой Еревана на плодотворную работу в рамках председательства Армении в ЕАЭС.