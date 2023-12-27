Захарова: поддерживаем настрой на плодотворную работу Армении в ЕАЭС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает настрой Еревана на плодотворную работу в рамках председательства Армении в ЕАЭС в следующем году.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Петербурге сообщил о планах Еревана на выполнение задач в рамках ЕАЭС в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Россия поддерживает настрой армянской стороны на дальнейшую плодотворную работу, направленную на укрепление и развитие евразийской экономической интеграции, отметила Захарова.

Ранее Пашинян заявил, что нерешённые вопросы, которые носят принципиальный характер, имеются в Евразийском экономическом союзе.

Президент России Владимир Путин поговорил с Пашиняном в ходе экскурсии в Павловске.