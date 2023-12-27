Захарова: поддерживаем настрой на плодотворную работу Армении в ЕАЭС
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Об этом пишет РИА Новости.
По её словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Петербурге сообщил о планах Еревана на выполнение задач в рамках ЕАЭС в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Россия поддерживает настрой армянской стороны на дальнейшую плодотворную работу, направленную на укрепление и развитие евразийской экономической интеграции, отметила Захарова.
Ранее Пашинян заявил, что нерешённые вопросы, которые носят принципиальный характер, имеются в Евразийском экономическом союзе.
Президент России Владимир Путин поговорил с Пашиняном в ходе экскурсии в Павловске.