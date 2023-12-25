Пашинян: в ЕАЭС есть нерешённые вопросы принципиального характера
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Выступая 25 декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, Пашинян отметил, что назрела необходимость принятия принципиальных решений по этому вопросу.
«В этом контексте мы готовы проявить гибкий подход для обеспечения баланса интересов государств — членов ЕАЭС по неурегулированным вопросам с целью использования преимуществ и потенциала общих рынков энергоресурсов ЕАЭС», — заявил армянский премьер.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин пообщается с Пашиняном на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Петербурге.