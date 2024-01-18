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Лавров: Россия никогда не инициировала никакого охлаждения отношений с Арменией

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона никогда не инициировала никакого охлаждения отношений с Арменией.
Лавров: Россия никогда не инициировала никакого охлаждения отношений с Арменией
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам деятельности дипломатии России в 2023 году.

«Что касается российско-армянских отношений, мы никогда не были инициаторами какого-либо охлаждения в этих связях», — сказал он.

Вместе с этим Лавров добавил, что российская сторона помнит, как многие из нынешних официальных лиц Армении, «ещё будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС».

Ранее глава МИД России отмечал, что Запад не стремится принести мир в Армению, а лишь хочет потеснить Москву.

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