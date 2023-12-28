Лавров: Запад не стремится принести мир в Армению, а лишь хочет потеснить Москву

Западные страны не стремятся принести мир и стабильность в Армению и в целом на Южный Кавказ, их задача — потеснить Москву.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

По его словам, сегодня Армения сталкивается с целым рядом вызовов, причём купировать их с помощью западных игроков не получится.

«США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в республику и в целом на Южный Кавказ», — сказал министр.

Также Лавров заявил, что Армения пытается поменять союз с Россией на туманные обещания Запада.