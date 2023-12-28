RT в Telegram
Подпишись

Лавров: Запад не стремится принести мир в Армению, а лишь хочет потеснить Москву

Короткая ссылка
Западные страны не стремятся принести мир и стабильность в Армению и в целом на Южный Кавказ, их задача — потеснить Москву.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

По его словам, сегодня Армения сталкивается с целым рядом вызовов, причём купировать их с помощью западных игроков не получится.

«США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в республику и в целом на Южный Кавказ», — сказал министр.

Также Лавров заявил, что Армения пытается поменять союз с Россией на туманные обещания Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить