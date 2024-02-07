Захарова — о словах Пашиняна: Россия и Армения остаются союзниками

Россия и Армения остаются союзниками, Москва рассчитывает, что Ереван примет это во внимание в текущей геополитической обстановке. С таким заявлением выступила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Армянский премьер Никол Пашинян 1 февраля заявил, что Россия не будет основным партнёром Армении в сфере обороны. Комментируя его высказывание, Захарова подчеркнула, что интересы армянского народа неотделимы от добрососедских связей с Россией.

«Рассчитываем, что армянское руководство будет это учитывать и на фоне нынешних геополитических трансформаций сделает правильный выбор», — отметила дипломат на брифинге.

Ранее глава Минобороны Армении Сурен Папикян анонсировал введение военной формы по стандартам НАТО.