RT в Telegram
Подпишись

Пашинян: теперь Россия не будет основным партнёром Армении в оборонной сфере

Короткая ссылка
Армянский премьер Никол Пашинян считает, что Армения по «объективным и субъективным» причинам не может сотрудничать с Россией в оборонной и военно-технической целях.
Пашинян: теперь Россия не будет основным партнёром Армении в оборонной сфере
  • AFP
  • © Karen MINASYAN

Об этом он сказал в интервью Общественному радио республики.

«Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95—97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Вместе с этим в ноябре премьер-министр отметил, что Армения считала и считает Россию дружественной страной.

Глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню отмечал, что Франция и Армения намерены оформить договорённости о покупке Ереваном французских вооружений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить