Пашинян: теперь Россия не будет основным партнёром Армении в оборонной сфере

Армянский премьер Никол Пашинян считает, что Армения по «объективным и субъективным» причинам не может сотрудничать с Россией в оборонной и военно-технической целях.

Об этом он сказал в интервью Общественному радио республики.

«Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95—97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Вместе с этим в ноябре премьер-министр отметил, что Армения считала и считает Россию дружественной страной.

Глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню отмечал, что Франция и Армения намерены оформить договорённости о покупке Ереваном французских вооружений.