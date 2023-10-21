Лекорню: Париж и Ереван оформят договорённости о покупке французских вооружений
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- © IMAGO/Jonathan Rebboah
Об этом французский министр сказал в интервью газете Le Parisien.
Как отметил Лекорню, Армении необходимо защитить своё население и обеспечить безопасность границ государства.
«Завтра мы официально оформим приобретение Арменией определённого количества вооружений у французских производителей», — рассказал он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что именно Франция может стать виновником возможной новой эскалации на Южном Кавказе.