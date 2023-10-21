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Лекорню: Париж и Ереван оформят договорённости о покупке французских вооружений

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Глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция и Армения намерены оформить договорённости о покупке Ереваном французских вооружений.
Лекорню: Париж и Ереван оформят договорённости о покупке французских вооружений
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Jonathan Rebboah

Об этом французский министр сказал в интервью газете Le Parisien.

Как отметил Лекорню, Армении необходимо защитить своё население и обеспечить безопасность границ государства. 

«Завтра мы официально оформим приобретение Арменией определённого количества вооружений у французских производителей», — рассказал он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что именно Франция может стать виновником возможной новой эскалации на Южном Кавказе.

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