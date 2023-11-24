Пашинян: Армения считала и считает Россию дружественной страной

Армения считала и считает Россию дружественной страной, между государствами есть нерешённые вопросы, но Ереван будет делать всё, чтобы отношения с Москвой строились на основе уважения, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы считали и считаем Россию дружественной страной... Есть вопросы, которые нужно решать, и мы руководствуемся этой логикой. Будем делать всё, чтобы отношения с Россией строились на взаимном уважении, обоюдном учёте и уважении интересов, суверенитета и независимости», — сказал он, отвечая на вопросы граждан. Пашиняна цитирует РИА Новости.

15 ноября армянский премьер заявил, что республика должна искать новых партнёров, а прежних «просит не обижаться».