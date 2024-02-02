Глава Минобороны Армении анонсировал введение военной формы по стандартам НАТО

Армения планирует ввести в войсках военную форму в соответствии со стандартами НАТО, заявил глава Минобороны страны Сурен Папикян.

«Мы заявили о приглашении на конкурс по (разработке. — RT) военной формы в соответствии со стандартами НАТО ещё в 2022 году. В определённой мере у нас есть победители... В этом году у нас будет окончательный вид военной формы», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, речь идёт о полевой форме: ведомство объявит тендер. Он подчеркнул, что после появления формы её продажа будет запрещена законом.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года заявил, что углубление диалога Армении с НАТО ведёт к утрате её оборонного суверенитета.

По мнению министра, Запад не стремится принести мир в Армению, а лишь хочет потеснить Москву.