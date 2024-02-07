Госдеп США одобрил продажу Польше систем радиолокационной разведки на $1,2 млрд

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Польше систем радиолокационной разведки (ASRR) на сумму в размере $1,2 млрд.

Об этом говорится на сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности, входящего в состав Пентагона.

Как следует из релиза, власти Польши запросили у США поставку аэростатных систем воздушной и наземной радиолокационной разведки, бортовых радаров раннего предупреждения, сенсорных систем и прочего оборудования.

Отмечается, что возможная сделка внесёт вклад в реализацию интересов США в сфере внешней политики и национальной безопасности путём укрепления боеспособности союзника по НАТО.

Ранее Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет Hellfire и оборудования на $150 млн.