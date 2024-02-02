Госдеп одобрил сделку по продаже Нидерландам ракет Hellfire и оборудования

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет Hellfire и оборудования на $150 млн, заявили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности, входящем в состав Пентагона.

В ведомстве уточнили, что власти запросили покупку 386 ракет соответствующей модели, оборудование и материально-техническую помощь.

«Предполагаемая сделка по продаже поспособствует реализации задач США в сфере внешней политики, укрепив безопасность союзника по НАТО, выступающего важной политической и экономической силой в Европе», — приводит РИА Новости сообщение Пентагона.

Администрация уже уведомила о решении конгресс. Сделку могут заблокировать в течение 30 дней.

Ранее председатель комитета по иностранным делам сената Соединённых Штатов Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после решения Анкары ратифицировать вступление Швеции в НАТО.

Также Госдеп одобрил возможную продажу Греции истребителей F-35.