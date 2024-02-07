Bloomberg: Швейцария попросила КНР участвовать в мирной конференции по Украине

Швейцария попросила Китай принять участие в мирной конференции по ситуации вокруг конфликта на Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на главу швейцарского МИД Иньяцио Кассиса.

«Швейцария заявила, что попросила Китай принять участие в мирной конференции по войне на Украине», — говорится в публикации.

По данным агентства, с соответствующей просьбой Кассис обратился к главе МИД Китая Ван И в ходе двусторонней встречи.

Как утверждает агентство, Пекин пообещал дать ответ в течение нескольких дней.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что страна планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году.

Депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии Рино Бюхель заявил, что для подтверждения своего нейтралитета в украинском конфликте в Берн необходимо пригласить российского лидера Владимира Путина.

Посол России в Берне Сергей Гармонин отмечал, что Швейцария утратила авторитет неангажированной международной площадки и не может рассматриваться в качестве посредника в урегулировании ситуации на Украине.