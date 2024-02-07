Йенс Столтенберг: руководство НАТО не видит угрозы нападения со стороны России

Руководство НАТО не видит угрозы нападения со стороны России на страны альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Мы не рассматриваем мир как гарантированный, но мы не видим никакой непосредственной угрозы нападения со стороны России на территорию стран альянса», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

Президент Владимир Путин подчёркивал, что у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал крайне опасной болтовнёй заявления западных политиков о возможном конфликте. Он напомнил, что военные потенциалы России и стран НАТО несопоставимы, поэтому в случае конфликта с альянсом российская сторона, не имея выбора, будет вынуждена отвечать на агрессию асимметрично.