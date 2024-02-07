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Йенс Столтенберг: руководство НАТО не видит угрозы нападения со стороны России

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Руководство НАТО не видит угрозы нападения со стороны России на страны альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг: руководство НАТО не видит угрозы нападения со стороны России
  • РИА Новости

«Мы не рассматриваем мир как гарантированный, но мы не видим никакой непосредственной угрозы нападения со стороны России на территорию стран альянса», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

Президент Владимир Путин подчёркивал, что у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал крайне опасной болтовнёй заявления западных политиков о возможном конфликте. Он напомнил, что военные потенциалы России и стран НАТО несопоставимы, поэтому в случае конфликта с альянсом российская сторона, не имея выбора, будет вынуждена отвечать на агрессию асимметрично.

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