Росрыболовство предложило Японии помощь в спасении косаток
- AP
- © Daniel Feldman
Об этом сообщается в Telegram.
«Росрыболовство направило в Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии своё предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток», — сказано в заявлении.
В российском ведомстве уточнили, что у Росрыболовства и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии есть достаточно компетенций, чтобы спасти застрявших во льдах млекопитающих, которые занесены в Красную книгу.
Ранее стало известно, что дрейфующий у побережья острова Хоккайдо на севере Японии лёд заблокировал стаю косаток, насчитывающую 16—17 особей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители движений в защиту экологии на Западе бездействуют, когда в вопросе спасения застрявших у побережья японского острова Хоккайдо косаток счёт идёт на дни.