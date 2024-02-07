Росрыболовство предложило Японии помощь в спасении косаток

Росрыболовство направило в Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток, попавших в ледяной плен, сообщила пресс-служба ведомства.

Об этом сообщается в Telegram.

«Росрыболовство направило в Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии своё предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток», — сказано в заявлении.

В российском ведомстве уточнили, что у Росрыболовства и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии есть достаточно компетенций, чтобы спасти застрявших во льдах млекопитающих, которые занесены в Красную книгу.

Ранее стало известно, что дрейфующий у побережья острова Хоккайдо на севере Японии лёд заблокировал стаю косаток, насчитывающую 16—17 особей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители движений в защиту экологии на Западе бездействуют, когда в вопросе спасения застрявших у побережья японского острова Хоккайдо косаток счёт идёт на дни.