Yomiuri: стая косаток попала в западню в Японии из-за дрейфующего льда

Дрейфующий у побережья острова Хоккайдо на севере Японии лёд заблокировал стаю косаток, насчитывающую 16—17 особей. Информацию об этом предоставила газета Yomiuri.

По данным издания, о ситуации с косатками стало известно благодаря местному исследователю, заснявшему животных с помощью квадрокоптера. Эти кадры демонстрируют попытки косаток, среди которых есть и детёныши, выбраться из ловушки.

«Косатки скопились вместе на небольшом участке морской поверхности между льдинами, постоянно плавая и погружаясь, чтобы дышать», — говорится в публикации.

В мае 2023 года у берегов Испании произошла другая ситуация, связанная с косатками. Сообщалось, что из-за столкновения с ними пришлось спасать экипаж парусника.