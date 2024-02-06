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Yomiuri: стая косаток попала в западню в Японии из-за дрейфующего льда

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Дрейфующий у побережья острова Хоккайдо на севере Японии лёд заблокировал стаю косаток, насчитывающую 16—17 особей. Информацию об этом предоставила газета Yomiuri.
Yomiuri: стая косаток попала в западню в Японии из-за дрейфующего льда
  • Gettyimages.ru

По данным издания, о ситуации с косатками стало известно благодаря местному исследователю, заснявшему животных с помощью квадрокоптера. Эти кадры демонстрируют попытки косаток, среди которых есть и детёныши, выбраться из ловушки.

«Косатки скопились вместе на небольшом участке морской поверхности между льдинами, постоянно плавая и погружаясь, чтобы дышать», — говорится в публикации.

В мае 2023 года у берегов Испании произошла другая ситуация, связанная с косатками. Сообщалось, что из-за столкновения с ними пришлось спасать экипаж парусника.

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