Захарова упрекнула экологов Запада в отсутствии помощи косаткам
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Где, спрашивается, сегодня все эти экологи из Всемирного фонда дикой природы, Гринписа и прочих чудо-организаций? Почему не бьют в набат?» — говорится в сообщении.
При этом дипломат подчеркнула, что для освобождения животных из ледяного плена необходимо судно минимального ледового класса, а не мощные ледоколы.
Ранее дрейфующий у побережья острова Хоккайдо на севере Японии лёд заблокировал стаю косаток, насчитывающую 16—17 особей.