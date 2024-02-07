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Захарова упрекнула экологов Запада в отсутствии помощи косаткам

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители движений в защиту экологии на Западе бездействуют, когда в вопросе спасения застрявших у побережья японского острова Хоккайдо косаток счёт идёт на дни.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Где, спрашивается, сегодня все эти экологи из Всемирного фонда дикой природы, Гринписа и прочих чудо-организаций? Почему не бьют в набат?» — говорится в сообщении.

При этом дипломат подчеркнула, что для освобождения животных из ледяного плена необходимо судно минимального ледового класса, а не мощные ледоколы.

Ранее дрейфующий у побережья острова Хоккайдо на севере Японии лёд заблокировал стаю косаток, насчитывающую 16—17 особей.

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