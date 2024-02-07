Карлсон: администрация Байдена пыталась помешать организовать интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон признал, что не в первый раз предпринимает попытку встречи с российским президентом Владимиром Путиным, так как прежде ей всячески препятствовали американские власти.

«Американцы имеют право знать всё, что могут, о войне, в которой они замешаны. И мы имеем право рассказать им об этом, потому что мы тоже американцы. Свобода слова — наше право по рождению, мы родились с правом говорить то, во что верим. Это право не может быть отнято, независимо от того, кто находится в Белом доме. Но они всё равно пытаются. Почти три года назад администрация Байдена незаконно шпионила за нашими текстовыми сообщениями, а затем слила их содержимое своим прислужникам в СМИ. Они сделали это, чтобы помешать интервью с Путиным, которое мы планировали. В прошлом месяце, мы уверены, они снова сделали то же самое, но на этот раз мы всё равно приехали в Москву», — сказал журналист.

6 февраля Такер Карлсон подтвердил, что прибыл в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Журналист подчеркнул, что американцы должны знать о том, что происходит как в России, так и на Украине.

Он поблагодарил владельца X Илона Маска за то, что миллиардер не будет блокировать предстоящее интервью.

Западные правительства, наоборот, сделают всё возможное, чтобы наложить запрет на это интервью, потому что они «боятся информации, которую не могут контролировать», уверен Карлсон.