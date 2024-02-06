Карлсон: Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным в соцсети X

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что владелец X (бывший Twitter) Илон Маск пообещал не блокировать предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Карлсона, интервью смогут увидеть все желающие, за него не нужно будет платить, а запись будет представлена без монтажа.

«Илон Маск великодушно пообещал не блокировать и не замалчивать это интервью, когда мы опубликуем его на платформе X, и мы благодарны ему за это», — подчеркнул журналист.

Западные правительства, наоборот, наверняка сделают всё возможное, чтобы наложить цензуру на это интервью, потому что они «боятся информации, которую не могут контролировать», уверен он.

6 февраля Такер Карлсон подтвердил, что прибыл в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина.

Карлсон подчеркнул, что американцы должны знать о том, что происходит как в России, так и на Украине.