RT в Telegram
Подпишись

Карлсон: Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным в соцсети X

Короткая ссылка
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что владелец X (бывший Twitter) Илон Маск пообещал не блокировать предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Карлсон: Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным в соцсети X
  • AP

По словам Карлсона, интервью смогут увидеть все желающие, за него не нужно будет платить, а запись будет представлена без монтажа.

«Илон Маск великодушно пообещал не блокировать и не замалчивать это интервью, когда мы опубликуем его на платформе X, и мы благодарны ему за это», — подчеркнул журналист.

Западные правительства, наоборот, наверняка сделают всё возможное, чтобы наложить цензуру на это интервью, потому что они «боятся информации, которую не могут контролировать», уверен он.

6 февраля Такер Карлсон подтвердил, что прибыл в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина.

Карлсон подчеркнул, что американцы должны знать о том, что происходит как в России, так и на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить