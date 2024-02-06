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Журналист Такер Карлсон подтвердил, что намерен взять интервью у Владимира Путина

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Американский журналист Такер Карлсон подтвердил, что прибыл в Россию для того, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина.
Журналист Такер Карлсон подтвердил, что намерен взять интервью у Владимира Путина
  • Gettyimages.ru

«Сегодня мы в Москве, мы здесь для того, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина, скоро мы его сделаем», — заявил журналист в видеообращении на своей странице в X.

Карлсон подчеркнул, что в проведении подобных интервью есть риски, поэтому решение продумывалось в течение нескольких месяцев.

«Вот почему мы это делаем: во-первых, потому что это наша работа — мы занимаемся журналистикой. Наш долг — информировать людей. Спустя два года войны, которая меняет мировой ландшафт, большинство американцев не получают информацию, они не понимают, что происходит в этом регионе», — сказал он.

Карлсон добавил, что американцы должны знать о том, что происходит как в России, так и на Украине.

5 февраля в распоряжении RT появились кадры, подтверждающие, что американский телеведущий Такер Карлсон находится в Москве. Перед этим его заметили в Большом театре.

Сам журналист ответил на вопрос о планах записи интервью с российским президентом Владимиром Путиным фразой: «Посмотрим».

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