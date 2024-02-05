RT в Telegram
Подпишись

Такер Карлсон — на вопрос о возможности интервью с Путиным: посмотрим

Короткая ссылка
Американский телеведущий Такер Карлсон ответил на вопрос о планах записи интервью с российским президентом Владимиром Путиным.
Такер Карлсон — на вопрос о возможности интервью с Путиным: посмотрим
  • Gettyimages.ru

На опубликованном на портале газеты «Известия» видео показано, что Карлсон после этого вопроса улыбнулся и пожал плечами.

«Посмотрим», — сказал он.

Кроме того, журналист удивился тому, как американские СМИ отреагировали на его поездку в Россию, и назвал их сумасшедшими.

Также Карлсон назвал Москву красивым городом.

По его словам, он много читал о России, но никогда до этого не видел лично.

«Я хотел пообщаться с людьми и посмотреть, как тут всё устроено. А устроено здесь всё очень хорошо», — отметил журналист.

Ранее в распоряжении RT появились кадры, подтверждающие, что американский телеведущий Такер Карлсон находится в Москве.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что действующие американские власти боятся, что Такер Карлсон возьмёт интервью у президента России Владимира Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить