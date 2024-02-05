Такер Карлсон — на вопрос о возможности интервью с Путиным: посмотрим
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На опубликованном на портале газеты «Известия» видео показано, что Карлсон после этого вопроса улыбнулся и пожал плечами.
«Посмотрим», — сказал он.
Кроме того, журналист удивился тому, как американские СМИ отреагировали на его поездку в Россию, и назвал их сумасшедшими.
Также Карлсон назвал Москву красивым городом.
По его словам, он много читал о России, но никогда до этого не видел лично.
«Я хотел пообщаться с людьми и посмотреть, как тут всё устроено. А устроено здесь всё очень хорошо», — отметил журналист.
Ранее в распоряжении RT появились кадры, подтверждающие, что американский телеведущий Такер Карлсон находится в Москве.
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что действующие американские власти боятся, что Такер Карлсон возьмёт интервью у президента России Владимира Путина.