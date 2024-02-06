В МИД России допустили выход России из Арктического совета

Россия не исключает выхода из Арктического совета в случае, если его деятельность не будет соответствовать интересам государства, заявил посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов.

Он отметил, что сейчас орган функционирует «на самых малых оборотах»: Норвегия пытается возобновить работу совета в полном объёме, но не находит поддержки среди других. При этом Москва, по словам Корчунова, исходит из того, насколько деятельность организации соответствует интересам России.

«Соответственно, мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического манёвра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам», — сказал дипломат РИА Новости.

Ранее Корчунов заявил об обеспокоенности Москвы фрагментацией международного сотрудничества в Арктике.

Также сообщалось, что российская сторона примет комплекс мер, в том числе превентивного характера, в ответ на усиление военного потенциала НАТО в Арктике.