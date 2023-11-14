МИД России выразил обеспокоенность фрагментацией сотрудничества в Арктике
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции, посвящённой Вторым открытым молодёжным Арктическим Дельфийским играм.
«Обеспокоены мы и фрагментацией международного сотрудничества в Арктике, в том числе и ослаблением Арктического совета как такого ключевого формата многостороннего международного сотрудничества», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что российская сторона примет комплекс мер, в том числе превентивного характера, в ответ на усиление военного потенциала НАТО в Арктике.