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МИД России выразил обеспокоенность фрагментацией сотрудничества в Арктике

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Посол по особым поручениям российского МИД, старшее должностное лицо в Арктическом совете от России Николай Корчунов заявил об обеспокоенности Москвы фрагментацией международного сотрудничества в Арктике.
МИД России выразил обеспокоенность фрагментацией сотрудничества в Арктике
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции, посвящённой Вторым открытым молодёжным Арктическим Дельфийским играм.

«Обеспокоены мы и фрагментацией международного сотрудничества в Арктике, в том числе и ослаблением Арктического совета как такого ключевого формата многостороннего международного сотрудничества», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская сторона примет комплекс мер, в том числе превентивного характера, в ответ на усиление военного потенциала НАТО в Арктике.

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