RT в Telegram
Подпишись

Польский спецназовец Наваль: Украина не сможет вернуть потерянные территории

Короткая ссылка
Бывший оператор польского отряда специального назначения «Гром», военный аналитик, известный по позывному Наваль, выразил мнение, что Россия слишком сильна, чтобы Украина могла когда-либо вернуть утраченные территории.

Об этом информирует издание Glos24.

«Россия слишком сильна, слишком велика, чтобы её можно было просто вытеснить», — сказал бывший военный.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на сильную поддержку, у Украины гораздо меньше сил и ресурсов. 

Ранее председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов выразил мнение, что Польша готовится к разделу западных земель Украины.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить