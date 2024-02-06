Бывший оператор польского отряда специального назначения «Гром», военный аналитик, известный по позывному Наваль, выразил мнение, что Россия слишком сильна, чтобы Украина могла когда-либо вернуть утраченные территории.

Об этом информирует издание Glos24.

«Россия слишком сильна, слишком велика, чтобы её можно было просто вытеснить», — сказал бывший военный.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на сильную поддержку, у Украины гораздо меньше сил и ресурсов.

Ранее председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов выразил мнение, что Польша готовится к разделу западных земель Украины.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.