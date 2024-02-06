Польский спецназовец Наваль: Украина не сможет вернуть потерянные территории
Об этом информирует издание Glos24.
«Россия слишком сильна, слишком велика, чтобы её можно было просто вытеснить», — сказал бывший военный.
При этом он подчеркнул, что, несмотря на сильную поддержку, у Украины гораздо меньше сил и ресурсов.
Ранее председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов выразил мнение, что Польша готовится к разделу западных земель Украины.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.