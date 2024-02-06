NE: Шойгу во время переговоров обратился к министру обороны КНР на китайском языке
Об этом сообщил китайский портал NetEase, передаёт РИА Новости.
«Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой «уважаемый товарищ», а затем поприветствовал его на китайском языке», — говорится в публикации.
По данным агентства, такой поступок российского министра «возымел сильный эффект» в КНР, где слову «товарищ» придают большое значение.
Ранее Шойгу заявил, что Россия и Китай развивают отношения в военной сфере по всем направлениям.
Также в Китае заявили, что ощущают сильную поддержку России по тайваньскому вопросу.
Кроме того, в Минобороны КНР подчеркнули, что Пекин не откажется от поддержки Москвы по украинскому конфликту.