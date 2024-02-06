NE: Шойгу во время переговоров обратился к министру обороны КНР на китайском языке

Министр обороны России Сергей Шойгу во время телефонных переговоров с главой оборонного ведомства Китая Дун Цзюнем обратился к коллеге на китайском языке.

Об этом сообщил китайский портал NetEase, передаёт РИА Новости.

«Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой «уважаемый товарищ», а затем поприветствовал его на китайском языке», — говорится в публикации.

По данным агентства, такой поступок российского министра «возымел сильный эффект» в КНР, где слову «товарищ» придают большое значение.

Ранее Шойгу заявил, что Россия и Китай развивают отношения в военной сфере по всем направлениям.

Также в Китае заявили, что ощущают сильную поддержку России по тайваньскому вопросу.

Кроме того, в Минобороны КНР подчеркнули, что Пекин не откажется от поддержки Москвы по украинскому конфликту.