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МО КНР: Пекин не откажется от поддержки Москвы по украинскому конфликту

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Китайское правительство не откажется от поддержки России по украинскому конфликту вопреки давлению со стороны Вашингтона и поставленному под угрозу сотрудничеству с Европой. Такое заявление сделал глава Минобороны Китая Дун Цзюнь.
МО КНР: Пекин не откажется от поддержки Москвы по украинскому конфликту
  • AFP

«Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом оказалось под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики», — отметил он в ходе переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Как передаёт ТАСС слова министра обороны КНР, Запад не может помешать нормальному сотрудничеству России и Китая.

Ранее Дун Цзюнь заявил, что Пекин и Москва должны играть важную роль в сохранении стабильности в мире.

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