МО КНР: Пекин не откажется от поддержки Москвы по украинскому конфликту
- AFP
«Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом оказалось под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики», — отметил он в ходе переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Как передаёт ТАСС слова министра обороны КНР, Запад не может помешать нормальному сотрудничеству России и Китая.
Ранее Дун Цзюнь заявил, что Пекин и Москва должны играть важную роль в сохранении стабильности в мире.