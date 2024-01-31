МО КНР: Пекин не откажется от поддержки Москвы по украинскому конфликту

Китайское правительство не откажется от поддержки России по украинскому конфликту вопреки давлению со стороны Вашингтона и поставленному под угрозу сотрудничеству с Европой. Такое заявление сделал глава Минобороны Китая Дун Цзюнь.

«Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом оказалось под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики», — отметил он в ходе переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Как передаёт ТАСС слова министра обороны КНР, Запад не может помешать нормальному сотрудничеству России и Китая.

Ранее Дун Цзюнь заявил, что Пекин и Москва должны играть важную роль в сохранении стабильности в мире.