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МО КНР: Пекин и Москва должны играть важную роль в сохранении стабильности в мире

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Военные России и Китайской Народной Республики должны играть более важную роль в углублении двусторонней стратегической координации, а также в поддержании безопасности и стабильности в мире. Об этом заявил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь.
МО КНР: Пекин и Москва должны играть важную роль в сохранении стабильности в мире
  • РИА Новости

В ходе разговора по видеосвязи с российским коллегой Сергеем Шойгу Дун Цзюнь отметил необходимость реализации важного консенсуса между странами, который был достигнут на уровне глав государств.

Он также считает, что Россия и Китай должны решительно реагировать на глобальные вызовы, постоянно укреплять стратегическое взаимное доверие, расширять практическое сотрудничество и вывести двусторонние отношения на более высокий уровень.

«Играть более важную роль в углублении всеобъемлющей стратегической координации Китая и России и поддержании глобальных безопасности и стабильности», — цитирует Дун Цзюня ТАСС.

Ранее Министерство обороны Китая назвало НАТО ходячей военной машиной, которая сеет беспорядок в мире.

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