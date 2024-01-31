МО КНР: Пекин и Москва должны играть важную роль в сохранении стабильности в мире
- РИА Новости
В ходе разговора по видеосвязи с российским коллегой Сергеем Шойгу Дун Цзюнь отметил необходимость реализации важного консенсуса между странами, который был достигнут на уровне глав государств.
Он также считает, что Россия и Китай должны решительно реагировать на глобальные вызовы, постоянно укреплять стратегическое взаимное доверие, расширять практическое сотрудничество и вывести двусторонние отношения на более высокий уровень.
«Играть более важную роль в углублении всеобъемлющей стратегической координации Китая и России и поддержании глобальных безопасности и стабильности», — цитирует Дун Цзюня ТАСС.
Ранее Министерство обороны Китая назвало НАТО ходячей военной машиной, которая сеет беспорядок в мире.