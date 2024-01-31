Шойгу: Россия и Китай развивают отношения в военной сфере по всем направлениям

России и Китайская Народная Республика углубляют военное сотрудничество по всем направлениям. С заявлением об этом выступил 31 января глава Минобороны России Сергей Шойгу.

По его словам, в рамках двустороннего военного сотрудничества регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе. Шойгу также отметил, что в рамках этих мероприятий успешно отрабатываются учебно-боевые задачи различной сложности.

При этом Шойгу в ходе разговора по видеосвязи с министром обороны КНР Дун Цзюнем подчеркнул, что эти действия не направлены против третьих стран.

«Мы, в отличие от некоторых государств Запада, не создаём военные блоки», — приводит слова Шойгу ТАСС.

Дун Цзюнь в свою очередь заявил, что Пекин и Москва должны играть важную роль в сохранении стабильности в мире.