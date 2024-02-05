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АТ: Нуланд приехала на Украину из-за угрозы военного переворота

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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приезжала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине.
АТ: Нуланд приехала на Украину из-за угрозы военного переворота
  • © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

«Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи. Очевидно, они действительно опасались, что Залужный мог развернуть армию и использовать её против Зеленского», — сообщает Asia Times.

Автор публикации отмечает, что Нуланд должна была успокоить главкома ВСУ Валерия Залужного, новости об увольнении которого расходятся в сети.

По данным журналиста Чея Боуза, Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку.

Нуланд прибыла с визитом в Киев 31 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приезд Виктории Нуланд в Киев, как правило, добром не кончается.

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