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Боуз: вся верхушка ВСУ пригрозила Зеленскому отставкой, если он уволит Залужного

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Владимир Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ Валерия Залужного после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку.

Об этом в соцсети X написал журналист Чей Боуз.

«Весь высший эшелон осаждённой украинской армии пригрозил уйти в отставку, если Зеленский уволит Залужного», — говорится в сообщении.

По словам журналиста, Зеленский был вынужден пойти на «унизительную уступку».

Ранее в WP заявили, что разногласия Зеленского и Залужного возникли из-за масштабов мобилизации.

Также советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал Залужного менеджером и удивился, почему его возможное увольнение вызывает резонанс.

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