Боуз: вся верхушка ВСУ пригрозила Зеленскому отставкой, если он уволит Залужного
Об этом в соцсети X написал журналист Чей Боуз.
«Весь высший эшелон осаждённой украинской армии пригрозил уйти в отставку, если Зеленский уволит Залужного», — говорится в сообщении.
По словам журналиста, Зеленский был вынужден пойти на «унизительную уступку».
Ранее в WP заявили, что разногласия Зеленского и Залужного возникли из-за масштабов мобилизации.
Также советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал Залужного менеджером и удивился, почему его возможное увольнение вызывает резонанс.