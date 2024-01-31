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WP: разногласия Зеленского и Залужного возникли из-за масштабов мобилизации

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Разногласия Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного возникли в связи с вопросом о проведении масштабной мобилизации. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.
WP: разногласия Зеленского и Залужного возникли из-за масштабов мобилизации
  • Gettyimages.ru

«На встрече в понедельник разногласия между Залужным и Зеленским обострились из-за разногласий по поводу того, сколько солдат Украине необходимо мобилизовать в этом году», — говорится в материале.

По данным издания, Залужный настаивал на том, чтобы мобилизовать ещё 500 тыс. человек, а Зеленский считает, что Киев не сможет обеспечить оружием и снаряжением такое количество новобранцев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за данными о возможной отставке Залужного.

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