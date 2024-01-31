Песков: в Кремле следят за данными о возможной отставке главкома ВСУ Залужного

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за информацией о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Конечно следят (в Кремле. — RT). Пока много вопросов. Очевидным остаётся одно — у киевского режима много проблем, там всё неладно. Это однозначно», — сказал он.

По его словам, весьма очевидно и то, что провалившееся контрнаступление вызывает противоречия в военных и политических кругах Киева, и они будут нарастать по ходу успеха России в рамках СВО.

Ранее поступала информация, что власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации.

По данным FT, Зеленский предлагал Залужному позицию советника по обороне в обмен на заявление об отставке, но тот отказался.