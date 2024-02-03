Песков: приезд Виктории Нуланд в Киев, как правило, добром не кончается

Приезд заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев, как правило, добром не кончается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналист Павел Зарубин в программе на канале «Россия» попросил представителя Кремля прокомментировать слова Нуланд, которая сказала, что «господина Путина ждут милые сюрпризы на поле боя».

«Я, конечно, предпочёл бы не комментировать госпожу Нуланд, думаю, это было бы лучше делать моим коллегам из Министерства иностранных дел. Во-вторых, как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала», — сказал Песков.

31 января Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев для встречи с высшим руководством Украины. Она сообщила, что высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) уже направляются на Украину.