Нуланд прибыла в Киев

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев.

«Поздравляю с возвращением на Украину Викторию Нуланд», — сообщила посол США на Украине Бриджет Бринк.

По её словам, в ходе визита запланирована встреча Нуланд с высшим руководством Украины, ветеранами и гражданским обществом. По мнению дипломата, эти встречи подчеркнут преданность США «победе Украины».

Ранее издание Politico писало, что Украина в среду, 31 января, может получить от Соединённых Штатов высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в 2023 году поставок.

При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что Соединённые Штаты не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине из собственных армейских запасов из-за отсутствия согласованных конгрессом средств.