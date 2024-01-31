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Нуланд прибыла в Киев

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Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев.
Нуланд прибыла в Киев
  • Gettyimages.ru

«Поздравляю с возвращением на Украину Викторию Нуланд», — сообщила посол США на Украине Бриджет Бринк.

По её словам, в ходе визита запланирована встреча Нуланд с высшим руководством Украины, ветеранами и гражданским обществом. По мнению дипломата, эти встречи подчеркнут преданность США «победе Украины».

Ранее издание Politico писало, что Украина в среду, 31 января, может получить от Соединённых Штатов высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в 2023 году поставок.

При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что Соединённые Штаты не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине из собственных армейских запасов из-за отсутствия согласованных конгрессом средств.

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