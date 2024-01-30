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Politico: Украина может получить от США реактивные снаряды GLSDB 31 января

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Украина в среду, 31 января, может получить от Соединённых Штатов высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в 2023 году поставок.
Politico: Украина может получить от США реактивные снаряды GLSDB 31 января
  • AP

Об этом издание Politico написало в соцсети X (бывшая Twitter).

По данным издания, Пентагон провёл успешное испытание этих снарядов. 

«Которые, как ожидается, уже в среду поступят на поле боя», — говорится в публикации.

Третьего февраля 2023 года стало известно, что США передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB.

28 марта 2023 года Министерство обороны России впервые заявило, что российские средства ПВО перехватили в зоне СВО управляемый реактивный снаряд GLSDB.

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