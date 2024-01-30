Politico: Украина может получить от США реактивные снаряды GLSDB 31 января
- AP
Об этом издание Politico написало в соцсети X (бывшая Twitter).
По данным издания, Пентагон провёл успешное испытание этих снарядов.
«Которые, как ожидается, уже в среду поступят на поле боя», — говорится в публикации.
Третьего февраля 2023 года стало известно, что США передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB.
28 марта 2023 года Министерство обороны России впервые заявило, что российские средства ПВО перехватили в зоне СВО управляемый реактивный снаряд GLSDB.