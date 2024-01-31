Нуланд заявила, что боеприпасы GLSDB уже направляются на Украину

Заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) уже направляются на Украину.

Её слова приводит издание «РБК Украина».

«США продолжают оказывать Украине поддержку, в частности, новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb, которые уже едут на фронт», — сказала Нуланд.

Она добавила, что Соединённые Штаты также оказывают Украине содействие в восстановлении оборонной промышленности страны.

30 января в Министерстве обороны США подтвердили намерение передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB.