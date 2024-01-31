Нуланд заявила, что боеприпасы GLSDB уже направляются на Украину
Её слова приводит издание «РБК Украина».
«США продолжают оказывать Украине поддержку, в частности, новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb, которые уже едут на фронт», — сказала Нуланд.
Она добавила, что Соединённые Штаты также оказывают Украине содействие в восстановлении оборонной промышленности страны.
30 января в Министерстве обороны США подтвердили намерение передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB.