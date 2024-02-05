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Журналистка Оуэнс: Западу нужно прислушаться к словам Путина о расширении НАТО

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Западу нужно прислушаться к словам президента России Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, в частности о расширении НАТО.

С таким заявлением выступила американская журналистка Кэндис Оуэнс.

«Ни один серьёзный человек не может обсуждать случившееся в этом регионе, не взяв во внимание расширение НАТО на восток, которое произошло несмотря на обещания наших правительственных чиновников не делать этого после объединения Германии», — написала она в соцсети X.

Ранее Путин заявил, что целью Запада всегда было втягивание Украины в НАТО, а обещания Запада о нерасширении альянса на восток не были выполнены.

Также бывший полковник ВС США Юджин Виндман выразил уверенность, что НАТО придётся сражаться с усилившейся Россией после поражения Украины.

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