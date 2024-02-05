Политолог Карасёв: визит Нуланд стал прощанием администрации США с Украиной
Об этом заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.
«Прощается администрация со своими основными кураторскими проектами. Американцы уходят с Украины и с Европы тоже», — сказал он.
Ранее в «СТРАНА.ua» сообщили, что визит Нуланд в Киев стал неожиданностью для Украины.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приезд Нуланд в Киев, как правило, добром не кончается.
31 января стало известно, что Нуланд прибыла в Киев.